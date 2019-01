Investimento sulla provinciale 29 a Rocchetta di Cairo: un ferito

Cairo Montenotte. E’ rimasto ferito un giovane investito da un’auto oggi pomeriggio lungo la provinciale 29, all’altezza del tratto di Rocchetta di Cairo. L’investimento pedonale si è verificato poco dopo le 17:00, la dinamica è ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto con la vettura il pedone sarebbe finito fuori dalla carreggiata, tuttavia pare che non abbia riportato gravi traumi. Sul posto stanno ancora operando i militi della Croce Bianca di Cairo, l’automedica del 118 e personale dei vigili del fuoco.

Per il giovane è stato disposto il trasferimento in codice giallo presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per gli accertamenti medici del caso.

L’investimento e l’intervento di soccorso ha paralizzato la circolazione viaria, con il traffico andato in tilt: a breve la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

Sono ancora in corso i rilievi e riscontri per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto, al vaglio le prime testimonianze.