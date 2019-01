Incidente sulla A10 tra Andora e Albenga, auto contro camion

Andora/Albenga. Un incidente si è verificato poco prima delle 11.30 sull’autostrada A10 tra i caselli di Andora e Albenga in direzione Savona.

A scontrarsi sono stati un’auto e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenute l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Andora e i vigili del fuoco.

Il conducente dell’auto è stato portato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso. Non si registrano ripercussioni sulla viabilità.