Incidente nella notte tra Savona e Albissola, auto ribaltata: due feriti

Savona. Due feriti: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla via Aurelia tra Savona e Albissola.

Secondo quanto appreso un’auto, per cause ancora in via di accertamento, si è ribaltata lungo la carreggiata: il sinistro si è verificato intorno alle 4:45. Immediato è scattato l’allarme con l’intervento sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona, della Croce Verde di Albisola e dell’automedica del 118, oltre che del personale dei vigili del fuoco.

A bordo della due vettura due persone, estratte dall’abitacolo dai pompieri per consentire l’intervento dei sanitari: i due occupanti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, le loro condizioni non sono gravi e nella carambola non hanno riportato gravi traumi o ferite.

Restano da accertare i motivi che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto e al successivo ribaltamento: la viabilità è stata a senso unico alternato per consentire l’azione di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.