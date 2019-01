Magliolo. “Queste sono le notizie che ti fanno male. Quelle fottute notizie che non vorresti ricevere mai”. Sono simbolicamente racchiusi in queste semplici parole di rabbia e smarrimento scritte da un amico sul suo profilo Facebook i sentimenti di dolore e di incredulità che provano gli amici di Alessandro Chiesa, il 21enne di Magliolo deceduto nel terrificante incidente stradale avvenuto stanotte sulla via Aurelia a Pietra Ligure.

Come sempre succede, nell’epoca moderna il cordoglio per la scomparsa improvvisa ed incomprensibile di una giovane vita passa prima di tutto tramite i social network. Ed ecco quindi la bacheca del giovane affollarsi di messaggi di ricordo e affetto: “Mi ricorderò sempre di tutte quelle serate che abbiamo passato insieme a divertirci e di tutte le risate che ci siamo fatti da ragazzini – scrive un amico – Ciao Ale,che la terra ti sia lieve. Ciao Poppi”.

di 51 Galleria fotografica Incidente mortale corso Italia, Pietra Ligure









Scrive un altro amico: “Ciao Ale, ti ricorderò come il bimbo mai cresciuto che eri e anche un po’ testa di cavolo! Ciao Poppi”.

Il sindaco della cittadina, Enrico Lanfranco, lo ricorda come “un bravissimo ragazzo. Purtroppo qualche anno fa ha perso la madre per malattia e così è rimasto solo con il papà e la nonna. Sono una splendida famiglia. Ciò che è successo è davvero una tragedia. Alessandro è sempre stato appassionato di auto e motori”.

Sono invece ricoverati al Santa Corona di Pietra Ligure gli altri due ragazzi che si trovavano a bordo dell’auto: si tratta di Mattia P., classe 1999, e Christian F. di 22 anni, entrambi originari del pietrese. Al momento dell’incidente i tre ragazzi stavano tornando da Finale Ligure, dove avevano trascorso la serata.

Nel frattempo, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Il quadro dovrebbe farsi più chiaro nelle prossime ore, una volta che i militari avranno analizzato gli elementi raccolti durante i rilievi effettuati subito dopo lo schianto e avranno anche analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza (del Comune e di privati) presenti in zona.

Secondo quanto ricostruito i tre giovani stavano procedendo ad altissima velocità in direzione Pietra Ligure a bordo della Subaru quando si sarebbero trovati davanti una Ford Fiesta intenta a svoltare per entrare all’interno del benzinaio. I segni sull’asfalto “raccontano” di quasi 50 metri di frenata di entrambi i mezzi con la Subaru che sarebbe schizzata sul marciapiede abbattendo tutto quello che trovava sulla sua strada fino a schiantarsi contro il palo, che si è infilato come un coltello nel burro, tagliando in due il telaio della vettura.