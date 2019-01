Savona. Bufera giudiziaria su Ata: il consigliere comunale del gruppo misto Simona Saccone Tinelli chiede le dimissioni del sindaco.

“Dopo lo scandalo che ha travolto Palazzo Sisto riguardo la società partecipata del Comune di Savona e le indagini in corso da parte delle fiamme gialle, chiedo per coerenza e correttezza nei confronti dei cittadini che il sindaco consegni le dimissioni per permettere alle forze dell’ordine di lavorare con tranquillità senza interfefenze anche all’interno del comune” dice il consigliere comunale.

Foto 2 di 2



“Verrà nominato un commissario che porterà avanti il lavoro iniziato, un commissario che farà in modo di ridare i soldi pubblici delle tasse dei cittadini nei servizi che i cottadini meritano di avere. Ata è una partecipata del comune direttamente controllata dallo stesso e dalla giunta. Ricordo che Ata è finanziata con i soldi dei cittadini savonesi che pagano le tasse” conclude Saccone Tinelli.