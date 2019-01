Savona. Incendio nei pressi dei binari ferroviari questa mattina a Savona, in via Bruzzone. Il rogo si è originato intorno alle 11:00, facendo scattare subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento savonese, che hanno provveduto a domare le fiamme prima di una propagazione dell’incendio che potesse causare disagi.

Foto 2 di 2



Il rogo è divampato per cause ancora da accertare, improvvisamente hanno preso fuoco alcune sterpaglie sottostanti i binari, con il fumo sprigionato dalle fiamme che ha allertato i passanti. Fortunatamente la situazione è tornata alla normalità in breve tempo.