Alassio. Sono terminate le operazioni di spegnimento del grosso incendio che è divampato nella serata di ieri (giovedì 24 gennaio 2019) in regione alla Palazzina, sulla collina sopra Solva, tra le frazioni di Moglio e Vegliasco.

Sul posto hanno operato tre mezzi della protezione civile e antincendio di Alassio, con una decina di uomini, e i vigili del fuoco di Albenga.

Le fiamme, scoppiate intorno alle 21,30, hanno bruciato tutta la notte. Complici il vento e la zona impervia in cui è divampato, i soccorritori hanno dovuto operare tutta la notte per riportare la situazione alla normalità.

Alle prime luci dell’alba, poi, è stata richiesto anche il supporto dell’elicottero che, proprio una manciata di minuti fa, ha terminato i “lanci” ed è rientrato alla base.

Al momento, sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Le proporzioni dell’area interessata dalle fiamme non sono ancora note, ma quel che è certo è che sono stati coinvolti diversi ettari di bosco: a bruciare, in particolare, roveti, sterpaglie e numerosi ulivi.