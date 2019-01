Savona. E’ ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento savonese per l’incendio di un appartamento divampato nella tarda mattinata di oggi in via Pia a Savona. L’allarme è scattato intorno alle 11 e 30, quando è stato segnalato del fumo fuoriuscire dall’alloggio, con la chiamata immediata ai pompieri.

Sul posto anche una ambulanza della Croce Bianca e la polizia, oltre ad una pattuglia dei vigili urbani.

Foto 2 di 2



Stando alle prime informazioni sull’accaduto gli occupanti sarebbero riusciti a fuggire in tempo, ma purtroppo il loro cagnolino non ce l’ha fatta ed è deceduto, con i padroni rimasti lievemente intossicati nel disperato tentativo di salvare l’animale domestico: si tratta di marito e moglie, rispettivamente di 52 e 48 anni, che sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo, le loro condizioni non destano comunque preoccupazione.

Restano ancora da appurare le cause che hanno originato le fiamme, che ha avvolto in breve tempo la palazzina del centro storico savonese, creando non poco allarme anche tra i savonesi presenti in zona questa mattina. La palazzina non è stata evacuata, all’interno dell’alloggio si registrano invece alcuni danni, in particolare al mobilio della sala andato distrutto dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono ancora impegnati nell’operazione di spegnimento del rogo, successivamente si dovrà valuare la situazione dell’abitazione e dello stabile, che si trova a due passi da Palazzo Santa Chiara.