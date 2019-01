Incendio a Tovo San Giacomo domato dai vigili del fuoco

Tovo San Giacomo. Un piccolo incendio a lato della strada provinciale che collega i comuni di Tovo San Giacomo e Magliolo, in Val Maremola, è stato domato dai vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi.

L’allarme è scattato intorno alle 14 e 30, con il fumo segnalato da alcuni passanti e residenti della zona.

Immediato l’intervento dei pompieri del distaccamento finalese che in breve tempo hanno spento le fiamme e operato per la bonifica e messa in sicurezza.

Stando a quanto riferito si tratterebbe di un rogo di natura accidentale. Fortunatamente, grazie alla rapida azione dei vigili del fuoco, l’incendio è stato subito messo sotto controllo e non ci sono stati particolari disagi per la viabilità e le case più vicine.