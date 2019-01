Inaugurazione anno giudiziario del distretto ligure, l’allarme del Tribunale di Savona: “Scoperto il 23% dei ruoli”

Liguria. Si è tenuta ieri presso la Corte di Appello di Genova l’inaugurazione dell’anno giudiziario. La cerimonia si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi.

Dopo il discorso della Presidente della Corte di Appello di Genova, la dottoressa Bonavia, si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni, dell’avvocato Cavanna come rappresentante del CSM, della dottoressa Barbara Fabbrini quale rappresentante del Ministro della Giustizia, del Procuratore Generale Fazio, del Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Genova Vaccaro e del Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Savona Fabio Cardone. Per rappresentare il Tribunale di Savona, erano presenti la presidente Canaparo e la dirigente amministrativa Silvia Biagini.

Tra gli interventi savonesi quello dell’avvocato Cardone e quello della stessa Biagini che ha letto un comunicato dell’Associazione Dirigenti Giustizia.

I punti evidenziati per la categoria dei dirigenti dalla dottoressa Biagini hanno riguardato principalmente la richiesta di scorrimento della graduatoria degli assistenti giudiziari e la copertura di organico anche nei profili apicali, l’inserimento negli uffici giudiziari di informatici e di professionalità tecniche come geometri, architetti, ingegneri al fine di dare supporto alle Conferenze permanenti che si occupano di edilizia giudiziaria in particolare nella struttura savonese.

Biagini ha inoltre sottolineato la problematica inerente la rotazione degli incarichi dirigenziali per le modalità adottate e che pone molti dubbi sulla sua efficacia, sconvolgendo di fatto gli assetti organizzativi degli uffici e le professionalità acquisite; infine, ha rimarcato che presso le Direzioni generali ad oggi ricoperte solo da magistrati siano necessarie anche figure di dirigenti amministrativi perché “non può esserci giurisdizione che risponda ai bisogni dei cittadini senza una moderna organizzazione amministrativa, che possa contare sul coinvolgimento di tutte le professionalità e competenze necessarie a conseguire una giustizia migliore”.

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Savona ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti dal Tribunale di Savona elogiando la produttività degli uffici dall’insediamento del nuovo presidente Lorena Canaparo ed il buon clima collaborativo venutosi ad instaurare tra magistrati, avvocati e personale amministrativo.

Erano inoltre presenti per Savona il Procuratore della Repubblica Ubaldo Pelosi, il presidente della sezione penale Marco Canepa e l’avvocato Elisabetta Ratti.

Anche la presidente Lorena Canaparo ha rilevato quanto sia importante che vengano immesse al più presto presso gli uffici giudiziari savonesi nuove risorse nei ruoli del personale amministrativo allo stato vacanti e superiori al 23% di scopertura nel totale, con punte ben superiori nei ruoli apicali, come direttori (60%) e funzionari (29%), oltre ai cancellieri (oltre il 46%).