In Liguria +8% per le richieste di indennità di disoccupazione. Lunardon: “Toti basta bugie, servono idee”

Liguria. “Meno male che Toti, esattamente un mese fa (il 17 dicembre scorso), aveva annunciato, trionfante, che la Liguria guidava la classifica della crescita e dell’occupazione in Italia e nel Nord Ovest. I dati pubblicati ieri dimostrano, invece, che nel 2018 le richieste per l’indennità di disoccupazione, in Liguria, sono aumentate dell’8%, passando da 49 mila a 53 mila. L’ennesima dimostrazione che l’economia ligure continua ad arrancare, nonostante l’illusionismo politico del presidente Toti”.

Lo afferma Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria: “La situazione è grave, e per uscire da quest’impasse – ricordiamo ancora che nel 2017 la Liguria ha bruciato 7000 posti di lavoro rispetto all’anno precedente – servono idee e azioni concrete, che purtroppo, però, mancano a questa maggioranza. Lo abbiamo visto molto chiaramente nell’ultima sessione di Bilancio, dove la Giunta ha brillato per pochezza di idee e di proposte, finendo per accogliere diversi nostri emendamenti e ordini del giorno”.

“Non è con le bugie pietose che si può correggere la rotta della Liguria – conclude – ma dicendo la verità e mettendo in campo proposte serie”.