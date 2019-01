In Confcommercio a Savona a presentazione del sito che aiuta a trovare fondi europei, statali e regionali

Savona. Martedì 29 gennaio alle 18 presso la sede di Confcommercio Savona (corso Agostino Ricci, 14) il presidente di Confcommercio Vincenzo Bertino e l’eurodeputato Alberto Ciri presenteranno www.contributiXte.eu, un portale istituzionale completamente gratuito che fornisce a cittadini, imprese, associazioni e istituzioni, uno strumento facile con cui cercare (e trovare) tutti i fondi pubblici disponibili. Non solo bandi europei, ma anche statali e regionali.

“L’Italia perde oltre 2,5 miliardi di euro dei fondi europei messi a disposizione del nostro Paese. Il problema principale è la mancanza di informazione: perdiamo la possibilità di usufruire di molte opportunità perché non le conosciamo o non sappiamo dove trovarle – dicon da Confcommercio Savona – Per questa ragione è stato creato www.contributiXte.eu. Il meccanismo è semplice: basta iscriversi. Il servizio prevede l’aggiornamento in tempo reale, tramite mail, delle ultime novità che rispondono al profilo e alle esigenze indicate al momento dell’iscrizione: ad esempio agricoltura, turismo, industria, innovazione, sport o qualunque altro settore”.

“La Confcommercio di Savona ha colto con grande interesse questa opportunità che l’onorevole Cirio ci ha offerto per conoscere ed usufruire degli strumenti messi a disposizione dall’Europa – dice il presidente Bertino – In una situazione come l’attuale, in particolare riferita al nostro territorio, dove le carenze di risorse e il bisogno di fondi per far fronte alle tante emergenze è sempre più drammaticamente attuale, è davvero importante questo contributo di idee e proposte. A maggior ragione quindi ringrazio l’On Cirio per la sua disponibilità e competenza messa sempre al servizio del territorio.”

“L’Europa con la sua rigidità e burocrazia spesso è un limite, motivo per cui, così com’è, non ci piace – spiega l’eurodeputato Alberto Cirio – ma è anche vero che spetta a noi coglierne tutte le opportunità, perché le risorse dell’Europa sono quelle che noi versiamo con le nostre tasse ed è giusto che tornino a casa. Questo è il motivo per cui ho pensato di creare ContributiXte. Penso possa essere uno strumento utile per superare la difficoltà di accesso alle informazioni e soprattutto, essendo un portale istituzionale, è gratuito e affidabile”.

Da quando nel 2017 è stato lanciato, il portale www.contributiXte.eu ha già registrato oltre 33 mila accessi al sito e più di 135 mila pagine consultate.