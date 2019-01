Il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino in visita pastorale a Calice, Vene, Rialto

Provincia. La visita pastorale “A passo d’uomo” del vescovo di Savona-Noli Calogero Marino, dopo le parrocchie di Finalborgo e Perti la scorsa settimana, nei prossimi giorni farà tappa in quelle vicine di Calice, Vene e Rialto guidate da don Selvaraj Devasahayam.

Apertura mercoledì 23 gennaio alle 20.30 in san Nicolò a Calice con un momento di preghiera assieme al presule. Giovedì 24 monsignor Gero incontrerà i malati e gli anziani nelle case: al mattino a Rialto e Vene mentre al pomeriggio quelli di Calice. Sempre giovedì, alle 16.30 Messa nella casa di riposo Villa Alfieri a Calice con visita agli ospiti della struttura, alle 18.30 adorazione eucaristica nella chiesa di san Pietro a Rialto e alle 19.30 incontro pubblico nell’oratorio di san Sebastiano sempre a Rialto, a seguire cena condivisa.

Venerdì 25 in mattinata il vescovo sarà nell’ufficio parrocchiale di Calice per incontri personali con coloro che lo desiderano, mentre alle 17.30, in san Nicolò, è un programma un momento di preghiera con i bambini del catechismo seguito da due appuntamenti, nel teatrino parrocchiale, con i genitori e con le catechiste. Alle 19.30, incontro con i ragazzi e gli animatori dei gruppi con cena condivisa.

Sabato 26 gita al santuario del Gesù Bambino di Praga ad Arenzano, mentre domenica alle 9 celebrazione eucaristica in san Lorenzo a Vene e alle 11 Messa di chiusura della visita pastorale in san Nicolò a Calice.