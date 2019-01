Il Torneo dei Gironi Primavera (5-7 gennaio)

Nell’ambito dell’attività federali programmate il Centro Tecnico Federale di Coverciano aprirà i battenti nel weekend dell’Epifania (da sabato 5 a lunedi 7 gennaio), per consentire la disputa del Torneo dei Gironi.

A tale proposito sono stati convocati 55 ragazzi tra Under 18 e Under 19, selezionati dallo staff composto da Franceschini, Abbruscato e Nicolato che sarà presente nel centro tecnico in questi tre giorni di lavoro. Diventato ormai una consuetudine per le altre categorie, è un assoluta novità per quanto concerne la Primavera, il torneo contrappone la Nazionale Under 18 alla selezione A Under 18 e B Under 19, un’occasione per avere un quadro di insieme e verificare il talento giovanile in campo.

Nel triangolare i giovani talenti si sfideranno anche sotto gli occhi attenti del coordinatore tecnico delle Nazionali giovanili, Maurizio Viscidi e di Mauro Sandreani, responsabile dell’Area Scouting della FIGC.

Per i club di Liguria faranno parte del gruppo i genoani Leonardo Raggio (difensore) e Nicolò Rovella (centrocampista) ed il sampdoriano Matteo Raspa (portiere).

Di seguito l’elenco dei convocati e il calendario completo.

ITALIA U18

PORTIERI

Caprile (AC Chievo Verona), Soncin (AC Milan)

DIFENSORI

Armini (SS Lazio), Barazzetta (AC Milan), Brogni (Atalanta BC), Ntube (FC Internazionale), Ponsi (ACF Fiorentina), Raggio (Genoa CFC), Semeraro (AS Roma)

CENTROCAMPISTI

Cangiano (AS Roma), Ghislandi (Atalanta BC), Gyabuaa (Atalanta BC), Leone (Juventus FC), Ricci (Empoli FC), Rovella (Genoa CFC), Sala (AC Milan)

ATTACCANTI

Cortinovis (Atalanta BC), Mattioli (US Sassuolo Calcio), Sgarbi (SSC Napoli)

CT

Daniele Franceschini

SELEZIONE A U18



PORTIERI

Chiorra (ACF Fiorentina), Raspa (UC Sampdoria)DIFENSORI

Cella (US Cremonese 1903), Colombini (FC Internazionale), Okoli (Atalanta BC), Pierozzi E. (ACF Fiorentina), Pinelli (Juventus FC), Vaghi (FC Internazionale)CENTROCAMPISTI

Artioli (US Sassuolo Calcio), Belardinelli (Empoli FC), Di Francesco (Juventus FC), Gianelli (FC Internazionale), Lirussi (Udinese Calcio), Olzer (AC Milan), Pierozzi N. (ACF Fiorentina)

ATTACCANTI

Maldini (AC Milan), Rovaglia (AC Chievo Verona), Tonin (AC Milan) CT

Elvis Abbruscato

SELEZIONE B U19

PORTIERI

Ghidotti (ACF Fiorentina), Tintori (FC Internazionale)

DIFENSORI

Anzolin (Juventus FC), Capellini (Torino FC), Cassandro (Bologna FC 1909), Rizzo (FC Internazionale), Sportelli (AC Milan), Zitelli (SS Lazio)

CENTROCAMPISTI

Biancu (Olbia Calcio 1905), Cambiaghi (Atalanta BC), De Angelis (Torino FC), D’Orazio (AS Roma), Esposito (SPAL 2013), Peli (Atalanta BC), Viviani (Brescia Calcio), Zennaro (Venezia FC)

ATTACCANTI

Adorante (FC Internazionale), Borrelli (Delfino Pescara 1936)

CT

Paolo Nicolato