Il presidente del consiglio regionale Piana a Calizzano: “Un dovere ricordare il coraggio dei nostri alpini”

Calizzano. Ieri pomeriggio il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato a Calizzano, in rappresentanza dell’Assemblea legislativa, alla commemorazione della battaglia di Valujki dove, nel gennaio 1943, dopo una strenua resistenza gli uomini della Divisione Alpina Cuneense si arresero, ormai decimati, all’esercito sovietico.

“E’ doveroso ricordare il coraggio e il forte attaccamento alla patria – dichiara il presidente Piana – dimostrato dalle nostre ‘penne nere’ in quei drammatici giorni quando, per salvare altri commilitoni, non esitarono a sacrificare la propria vita ritardando l’avanzata delle forze corazzate russe”.

“Ringrazio il Comune di Calizzano e il Gruppo Alpini che ogni anno non dimenticano questo appuntamento con la storia del nostro paese” conclude.