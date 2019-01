Il nuovo anno podistico si apre con la Chicchiricchì Run della Befana e i Re Magi

Pietra Ligure. Venerdì 4 gennaio torna la Chicchiricchì Run, l’allenamento di gruppo per eccellenza che partirà (e arriverà) da piazza San Nicolò a Pietra Ligure alle ore 8.

Il percorso, ormai collaudato, si snoderà per 8 chilometri circa per i runners e 6 chilometri circa per i walkers dal centro di Pietra Ligure fino alla Marina di Loano e ritorno e la partecipazione è aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decidono di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell’Asd Run RivieraRun, organizzatori dell’evento con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

La Chicchiricchì Run, che nel 2018 ha seguito un percorso itinerante, correndo anche fuori provincia, ad esempio ad Ivrea e a Sestri Levante, sedi di due dei Runners Club RunRivieraRun, è un allenamento di gruppo senza l’assillo del tempo, dei cronometri, delle classifiche, ma un progetto nato nel 2014 per diffondere la mission principale dell’Asd RunRivieraRun, il progetto Socializzazione e Benessere, dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute.

E proseguendo su questa strada, nel 2019, partirà il progetto WalkRivieraWalk con gruppi di cammino nei diversi Comuni della Provincia di Savona, che perseguono ed ampliano l’idea Chicchiricchì Run.

Venerdì 4 gennaio iscrizioni a partire dalle ore 7 in piazza San Nicolò. Seguirà colazione e premi ad estrazione. Partecipazione ad offerta libera.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 15,30, i più piccini troveranno, in piazza Castellino davanti alla splendida gigante Pallina di Natale, I Re Magi e gli Asinelli, in una collaborazione Asd RunRivieraRun, Asinolla, Facciamo Centro, Comune di Pietra Ligure e Parrocchia di San Nicolò, attraverso un percorso che porterà i partecipanti a cercare il Salvatore nella Chiesa Madre di piazza Vecchia, nella Chiesa dell’Annunziata in piazza San Pio V e nella Basilica di San Nicolò in piazza San Nicolò con, alla fine, una merenda offerta sotto all’arco gonfiabile in piazza San Nicolò per coloro che avranno raccolto tutti e tre i talloncini, distribuiti loro nel passaggio da ogni chiesa.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti.