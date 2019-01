“Il governo del cambiamento o del cambianiente?”, incontro del Pcl a Savona

Savona. Martedì 22 gennaio a Savona, alle ore 17.30, il Partito Comunista dei Lavoratori (Pcl) incontrerà i savonesi alla SMS Serenella.

Nel corso dell’incontro saranno analizzati i contenuti della manovra finanziaria e delle scelte politiche che stanno caratterizzando a livello nazionale e internazionale il Governo Salvini/Di Maio.

Cosa cambia per le lavoratrici e i lavoratori? Cos’è esattamente il reddito di cittadinanza? In pensione quando andremo e con quanto in tasca? Quale futuro per la giovane generazione? Le promesse elettorali sono state mantenute o è solo propaganda? La questione migranti? Queste le domande che saranno al centro della serata politica.

Interverrà Marco Ferrando, portavoce nazionale Pcl.

“Un punto di vista importantissimo per ragionare su quale momento storico ed economico stiamo vivendo, e su quali scelte rivoluzionarie andrebbero fatte” afferma in una nota il Pcl.