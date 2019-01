Il consigliere Luana Isella confermato in consiglio provinciale: la soddisfazione del sindaco di Loano Luigi Pignocca

Loano. Il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal consigliere comunale Luana Isella alle elezioni provinciali tenutesi nella giornata di ieri, domenica 27 gennaio.

“Con 6.740 voti – ricorda il primo cittadino loanese – Luana Isella è il candidato che in questa tornata ha ottenuto il maggior numero di preferenze personali. Questo risultato è il miglior riconoscimento al lavoro da lei svolto negli ultimi due anni e, aspetto non secondario, porta il nostro Comune ad essere uno dei più rilevanti a livello provinciale. Il consigliere Isella ha fatto parte della precedente amministrazione provinciale guidata dal presidente Monica Giuliano, ricoprendo anche il ruolo di vice presidente e quello assai delicato di consigliere delegato alla viabilità. Qualunque sarà il suo nuovo incarico all’interno della futura amministrazione del presidente Pierangelo Olivieri, sono certo che nei prossimi due anni Luana lavorerà con lo stesso impegno e la stessa dedizione che l’hanno contraddistinta finora, ottenendo risultati ancora migliori grazie all’importante esperienza maturata. A lei i miei migliori auguri e, ancora una volta, congratulazioni per l’importantissimo risultato”.

Luana Isella, consigliere comunale con delega alla protezione civile del Comune di Loano, aggiunge: “Questo risultato rappresenta per me un importante successo personale. Essere riconfermati dopo i primi due anni di mandato non era né certo né facile. La cosa che mi dà più soddisfazione è il fatto di essere stata scelta da rappresentanti di quasi tutti i Comuni. Il risultato non è arrivato grazie (solo) al voto ‘pesante’ degli amministratori delle località più popolose, ma è frutto di un movimento corale, di tutto il savonese. Ma quello di ieri è stato anche un successo ‘di territorio’ e di squadra. Dal mio punto di vista, infatti, le consultazioni di ieri rappresentavano il banco di prova migliore per stabilire se il lavoro svolto finora è stato compreso ed apprezzato dai colleghi amministratori e, sopratututto, se tra le amministrazioni si sono instaurate quelle sinergie che tutti noi consiglieri auspicavamo si creassero”.

“Il bilancio del mio primo mandato è più che positivo. Così come più che positivo è l’avvio del prossimo biennio di lavoro che aspetta me e gli altri consiglieri provinciali. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e nel gruppo di ‘Cambiamo la Provincia’. In particolare, vorrei ringraziare il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, e tutti i miei colleghi amministratori loanesi, che mi hanno supportato in massa. Io e gli altri membri del nuovo consiglio provinciale siamo tutti pronti già da subito a lavorare per il nostro amato territorio”.