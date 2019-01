Ceriale. Come anticipato da qualche indiscrezione dei giorni scorsi, la società biancoblù ha continuato a lavorare sodo durante la lunga pausa festiva intavolando nuove interessanti trattative di calciomercato.

Ieri sera al Merlo è stato tesserato ufficialmente il difensore centrale Simone Pollero. Classe 1993, Simone è cresciuto nelle giovanili del Genoa prima di esordire in Serie C2 vestendo la maglia del Savona.

Nel suo curriculum calcistico può vantare esperienze di tutto rispetto in squadre del Piemonte e della Lombardia (Renate, Verbania, Novese, Ciserano) prima che il lavoro lo richiamasse sul suolo ligure dove, nelle ultime due stagioni, ha prestato servizio nell’ASD Imperia 1923 con ottimi piazzamenti.

Simone Pollero era già entrato nelle mire della dirigenza da diverso tempo, un tassello importante che può rafforzare un reparto difensivo che ha patito parecchio in questo avvio di campionato.

La società ha voluto focalizzarsi su un giocatore di esperienza, in grado di gestire la difesa e che potesse essere la ciliegina sulla torta in questo mercato d’inverno.

Con il rientro dall’infortunio subito in Coppa Italia di Vittorio Fantoni e tutta la rosa finalmente completa a disposizione, mister Biolzi avrà modo di divertirsi e far scendere in campo la domenica formazioni in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.

Abbiamo fatto due chiacchiere con il nuovo acquisto dopo la prima seduta di allenamento. “Sicuramente non è una situazione semplice – dice Pollero -, ma la società sta facendo tutto il possibile per uscirne ed i presupposti ci sono. Io farò del mio meglio per mettermi a disposizione del mister ed essere di aiuto al raggiungimento dell’obiettivo salvezza”.

Con l’arrivo di Simone Pollero tutti i reparti vengono ulteriormente rinforzati con il fine di dare solidità e

sicurezza. Ora sta solo ai giocatori scendere in campo la domenica con la testa giusta ed il cuore per tentare

il tutto e per tutto.