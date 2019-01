Il Centro Medico della Polisportiva del Finale: Andrea Pandimiglio il nostro Fisioterapista e Osteopata

La Polisportiva del Finale, da sempre attenta alla salute ed al benessere psicofisico dei suoi atleti, istruttori e Dirigenti, prevede per i soci la possibilità di avvalersi dei membri dello staff del proprio Centro Medico, di cui fanno parte uno psicologo Dr. Giampaolo Cenisio, una nutrizionista Dr.ssa Marina Toscani, un preparatore atletico Giovanni Testa, un massaggiatore Marco Savio ed il nostro eccellente Fisioterapista e Osteopata Andrea Pandimiglio.

Andrea collabora con la Polisportiva ormai da 3 anni, occupandosi di trattare gli atleti per problemi posturali e traumatici.

Andrea Pandimiglio riceve gli atleti e i membri dello staff della nostra Polisportiva, su appuntamento presso la sala medica del nostro Palasport Alessia Berruti sito in Via Per Calice 18 a Finale Ligure. Per informazioni potete contattarlo al numero 327-7427295.

Andrea è sempre disponibile, e vi riceve nel tempo più breve possibile, con grandi cortesia e professionalità.