Il 2019 di RunRivieraRun è cominciato al PromClassic di Nizza

Finale Ligure. Strepitoso sesto posto a squadre, prima squadra italiana, per l’Asd RunRivieraRun, la squadra finalese di running e walking, alla PromClassic di Nizza, in Francia, tenutasi domenica 6 gennaio, con quasi 9.500 iscritti.

Dieci chilometri sulla Promenade des Anglais, con ben 250 atleti alla partenza che, per la maggior parte, hanno letteralmente abbattuto i propri personali, in una mattinata fredda ma ideale per lanciarsi su di un percorso pianeggiante, sotto un bellissimo sole.

Nella gara a squadre venivano scelti i tempi dei primi quattro di ogni team e per l’Asd RunRivieraRun hanno tagliato per primi il traguardo Alessio Trincheri (che ha eguagliato con 35’12” il primato della società sui 10 km detenuto da Ivan Cappelli), Marco Miglio (36’59”), Simone Delmonte (37’57”) e Matteo Guarino (38’39”); ben due RunRivieraRun Young (Trincheri e Guarino) nel quartetto, a dimostrazione che il settore giovanile Asd RunRivieraRun, grazie soprattutto alla splendida collaborazione con il Doria Nuoto Triathlon, è più forte che mai e che la società sta lavorando sul futuro e non solo sul presente.