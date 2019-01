I parlamentarsi savonesi della Lega: “Alla Provincia 3,55 milioni per manutenzione scuole e strade”

Liguria. “È ufficiale: dal governo sono in arrivo 8,98 milioni per le Province della Liguria, dei quali 3,55 milioni per la Provincia di Savona”. Lo dichiarano i parlamentari savonesi della Lega, l’onorevole Sara Foscolo e i senatori Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti.

“Come reso noto dal ministro Salvini in una lettera inviata ai presidenti provinciali, è stato firmato il decreto interministeriale che destina a 76 province italiane ben 250 milioni di euro, dal 2019 al 2033, per la manutenzione di scuole e strade. Mentre altre forze politiche e i governi precedenti facevano finta di chiudere gli enti provinciali, di fatto svuotandoli di risorse e funzioni, la Lega e il Governo si dimostrano ancora una volta vicini agli enti locali, fornendo risposte concrete alle esigenze del territorio. Un intervento che si affianca all’erogazione di circa 400 milioni per i Comuni fino a 20 mila abitanti, nell’ambito di una nuova era di rapporti tra governo e comunità locali”.

“Ancora una volta, la Lega e Salvini passano dalle parole ai fatti, con un gesto di attenzione verso un ente importante per troppo tempo ingiustamente trascurato e dimenticato dalla sinistra”.