“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire.

A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi.

Cari curiosi,

Come state?

Spero che questo nuovo anno vi abbia portato entusiasmo, voglia di cimentarvi in qualcosa di nuovo e tanta meraviglia.

Foto 2 di 2



Oggi voglio raccontarvi di un progetto che ho scoperto da poco e che trovo davvero delizioso.

Poetry Sound Library: cos’è?

E’ una mappa mondiale della poesia creata da Giovanna Iorio, una scrittrice italiana che vive a Londra.

Digitate https://poetrysoundlibrary.weebly.com/ e vi apparirà una mappa del mondo con tante, tantissime bandierine.

Cosa sono?

Sono poesie lette dagli autori.

Potrete ascoltare la voce di Alda Merini che legge il suo “canto che va a morire nelle viscere della terra”, Edgar Lee Master che racconta la sua Antologia di Spoon River e molti, moltissimi altri.

Se andate alla voce poets troverete un invito decisamente affascinante: se siete poeti, se avete una vostra poesia, potete entrare a far parte di questa meravigliosa mappa.

Ecco, per me questo è un unico denominatore di quanto adoro raccontare: mi piace trovare spunti dove ognuno possa trovare uno spazio dove potersi esprimere. Dove poter raccontare la propria creatività.

Tra ambasciatori del progetto, Mp3 da inviare con la propria poesia: una storia di creatività che una nostra conterranea ha ideato in una suggestiva Londra e che fa il giro del mondo.

Un viaggio al ritmo di versi, parole e metafore dove ogni poeta, in ogni angolo più remoto del pianeta, può far sentire la propria voce per raccontare la propria storia.

Immagine presa dalla pagina facebook: https://www.facebook.com/pg/poetrySOUNDLibrary/

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire, ogni giovedì a cura di Daria Croce e Giulia Grenno: clicca qui per leggere tutti gli articoli