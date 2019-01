I liguri comprano casa tardi: il mutuo si fa a 41 anni

Regione. L’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati di coloro che hanno sottoscritto un finanziamento ipotecario attraverso le agenzie a marchio Kìron, individuando così le caratteristiche socio-demografiche di questo mercato a livello regionale. L’analisi si riferisce al primo semestre 2018.

In Liguria l’età media di accesso al credito è intorno a 41 anni. Il 69,4 per cento di chi ha acceso un mutuo ha un’età compresa tra 18 e 44 anni.

Il mutuo ha una durata media di 23,4 anni, con una maggiore concentrazione nella fascia di durata compresa tra 21 e 30 anni (65,5 per cento). Per quanto riguarda le tipologie di finanziamento, prevale quello a tasso fisso con il 67,7 per cento dei contratti stipulati.

L’importo medio di mutuo in Liguria si aggira intorno a 99.700 euro. La maggiore concentrazione si registra nella fascia di spesa compresa tra 51 e 100mila euro.