Borghetto Santo Spirito. Sono stati ultimati a Borghetto i lavori di posa di nuove piante in Piazza Caduti sul Lavoro. Ad annunciarlo è il consigliere con delega al verde pubblico Alessio D’Ascenzo: ”Avevamo annunciato un programma di piantumazione volto a bilanciare alcuni abbattimenti, di cui alcuni già eseguiti e altri da eseguire, tanto dolorosi quanto necessari. Abbiamo deciso di iniziare da piazza Caduti per una serie di motivi: la centralità del luogo, il forte passaggio e alcuni interventi eseguiti solo pochi anni fa ma che non erano stati particolarmente lungimiranti e riducevano la piazza ad uno scarno parcheggio”.

Sono stati piantati diciotto alberi di gelso fruitless, che non producono frutti, caratterizzati da una chioma molto ombreggiante, nel periodo che va dalla primavera a fine a dicembre. Sono alberi di dimensioni medie, con foglie grandi di color verde intenso, adatti all’utilizzo come piante ornamentali in ambiente urbano. Inoltre, tale varietà ha un valore storico per il paese perché prima delle palme a Borghetto “regnavano” i gelsi. “L’intervento vuole essere anche un omaggio alla nostra tradizione – spiegano dal Comune – Fatto secondario ma non meno importante, la creazione di aiuole raso terra della dimensione si circa un metro quadro l’una, favorirà il drenaggio dell’acqua piovana in una piazza che ha tale problematica da sempre”.

“La prossima settimana riqualificheremo un’altra via centrale di Borghetto Santo Spirito, Via Trilussa – prosegue D’Ascenzo – con la messa a dimora di altri ventidue gelsi, all’interno del giardino delle scuole, posizionati lungo il muro di recinzione, al fine di creare una zona d’ombreggio sul marciapiede, nel periodo estivo, e migliorare sia l’impatto visivo che di qualità della vita in tale zona. La rinascita del verde è iniziata, sarà lenta e difficoltosa ma ce la faremo”.

“Ci tenevo che il percorso di rinascita del verde cittadino partisse da una piazza che purtroppo prende il nome da un evento particolarmente tragico del nostro passato – conclude il sindaco Giancarlo Canepa – Questa riqualificazione vuole quindi essere, anche e soprattutto, un messaggio di positiva speranza”.