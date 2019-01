Savona. Venerdì 4 e sabato 5 gennaio si è svolto a Pisa il torneo La Befana sotto la Torre, Memorial Stefano Messerini, in cui il Savona Hockey Club, unica compagine ligure, si è presentato con le formazioni miste Under 10 e Under 12, più una Under 14 maschile.

In gran forma gli atleti biancoverdi sin dalle prime partite dei gironi eliminatori; riga di successi per i più piccoli guidati da Simone Simari ed Emanuele Mogavero che si sono dovuti arrendere solo in finale ad un ottimo Potenza Picena HC, mentre l’Under 12, allenata da Massimiliano Burchi e Andrea Di Vaio, nella finale per il terzo posto ha ceduto sul campo per 3-2 dopo essere stata in vantaggio per 2-0 ed aver subito una rimonta con episodi a dir poco sfortunati.

Discorso a parte per l’Under 14 condotta da Maurizio Vaglini che, prima nel girone, ha affrontato il Grasshopper in una partita da copertina finita in pareggio 2-2 nei tempi regolamentari e vinta dalla squadra ligure agli shout out.

In un clima di festa e di amicizia, uno degli aspetti più positivi delle due giornate, è stato sicuramente il rafforzamento del gemellaggio con la squadra svizzera di Zurigo, che sarà ospitata la prossima estate proprio dal Savona HC; saranno giornate in cui i bambini potranno confrontarsi e crescere non solo a livello sportivo.

Sotto la torre pendente i biancoverdi sono scesi in campo con le seguenti formazioni.

Under 10: G. Mogavero, Scarso, Bianco, Mapelli, Sarti, De Giorgio.

Under 12: Hiba Merzouq, Hafsa Merzouq, Ambra Di Vaio, E. Burchi, A. Simari, Battaglini, A. Buzali, Seferi

Under 14: Diego Carbini, Cristian Carbini, E. Buzali, Scaiola, Lanfranchi, Kurbalay, Luca Vaglini, quest’ultimo premiato come miglior giocatore di categoria.