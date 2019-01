Ha in casa eroina e 2500 euro: pusher in manette a Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santi Spirito. Ieri pomeriggio i carabinieri di Borghetto, a conclusione di una loro mirata attività d’indagine, hanno arrestato un tunisino pregiudicato, Saber Chaibi,35 anni, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Noto per le sue cessioni di eroina a Loano e Borghetto Santo Spirito, il pusher era stato sottoposto ad attento monitoraggio, terminato appunto ieri pomeriggio con la perquisizione del suo appartamento a Borghetto. I militari hanno trovato e sequestrato circa 30 grammi di eroina suddivisa in dosi, 2500 euro in contanti (ritenuti provento della vendita di eroina nella zona) ed un bilancino di precisione per la pesatura della “droga nera”.

L’uomo è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma ingauna in attesa di essere accompagnato domani davanti al giudice per la direttissima.