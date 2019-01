Gli alunni del Falcone di Loano guide turistiche a Finalborgo

Loano. Giovedì 17 gennaio Finalborgo ospiterà i ragazzi della 5A dell’indirizzo turismo dell’istituto “Giovanni Falcone“ di Loano, ancora una volta impegnati nelle vesti di guide turistiche. In questa occasione l’attività sarà rivolta in favore degli allievi della secondaria di primo grado Mazzini-Ramella di Loano.

La visita durerà 45 minuti e toccherà i luoghi di interesse storico e artistico più importanti del borgo. I ragazzi saranno accompagnati in un itinerario a tappe che inizierà da Porta Testa fino a Porta Reale, snodandosi nella caratteristica piazza del Tribunale e passando per il convento di Santa Caterina, per concludersi nella splendida chiesa di San Biagio.

“L’esperienza, coordinata dalla professoressa Sorbera, vuole non solo concludere in modo significativo le numerose attività di alternanza scuola-lavoro svolte dagli allievi del turismo, ma anche presentare in modo pratico e creativo l’essenza del percorso di studi sempre attento a far conoscere e valorizzare il territorio nei suoi aspetti più caratteristici e culturalmente significativi”, spiegano dall’istituto.