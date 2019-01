Albenga. Sabato 5 gennaio alle 11 nel vico del Collegio ad Albenga (il vicolo dei Fieui di Caruggi) alla presenza delle autorità cittadine verrà inaugurata una artistica mattonella in ceramica dedicata al Gruppo Alpini di Albenga.

Sarà “un modo per fare festa e, soprattutto, per ringraziare gli Alpini per la loro generosa disponibilità sul territorio e in tutto il paese. Infatti il Gruppo Alpini albenganese , fondato nel 1919, festeggia un compleanno assai importante: un secolo di vita. Un traguardo davvero ragguardevole”.

“Al gruppo, attualmente guidato da Sergio Zunino, è intitolata la Medaglia d’oro al Valor Militare del sottotenente Aldo Turinetto, nato ad Albenga nel 1919 e immolatosi per la patria a Niksic nel 1942. Gli Alpini albenganesi si distinguono per iniziative benefiche di vario tipo, che servono da sostegno a Enti o Associazioni come la croce bianca, l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, scuole e parrocchie ingaune”.

Tutti sono invitati a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della mattonella sul muretto di “E ghe mettu a firma!” e al rinfresco che seguirà, generosamente offerto dagli Alpini a tutti i presenti.