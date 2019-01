Giustenice, ampliamento del ponte sulla strada provinciale: sopralluogo della Provincia

Giustenice. Questa mattina il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, accompagnato dal consigliere con delega alla Viabilità e lavori Pubblici Luana Isella, ha effettuato un sopralluogo nel Comune di Giustenice e più precisamente per visionare e verificare la possibilità di ampliamento del ponte sul Rio Armengo, all’inizio della Frazione di San Lorenzo, sulla strada provinciale SP 24 che collega Giustenice a Pietra Ligure.

Olivieri e Isella dichiarano: “Quella del ponte su Rio Armengo è una situazione in cui è opportuno e necessario intervenire con priorità. Verifichiamo immediatamente lo stato della pratica assicurativa risarcitoria, conseguente al procurato danno da veicolo accertato, per procedere con intervento definitivo di ripristino e adeguamento delle protezioni e della carreggiata”.

“Ringrazio personalmente, anche a nome dell’amministrazione Comunale di Giustenice, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e il consigliere con delega alla Viabilità e lavori Pubblici Luana Isella per la visita istituzionale finalizzata soprattutto a valutare la possibilità di ampliamento del ponte posizionato su Rio Armengo” ha sottolineato il sindaco Mauro Boetto.

“La strada provinciale in questo punto è molto stretta e non permette il doppio senso di circolazione, inoltre mezzi di grosse dimensioni non possono transitare e molte volte, guidati dai navigatori satellitari, rimangono incastrati procurando così ingenti danni alle protezioni della stessa strada provinciale” conclude il primo cittadino di Giustenice.