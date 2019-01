Vado Ligure. Oggi pomeriggio il vicepresidente del consiglio regionale Luigi De Vincenzi ha partecipato, in rappresentanza dell’Assemblea legislativa della Liguria, alla manifestazione organizzata a Vado in occasione del 74esimo anniversario della liberazione dei deportati nei lager di Auschwitz-Birkenau.

“La folle strategia di morte e di prevaricazione contro ebrei e altre minoranze religiose ed etniche e contro gli oppositori del regime nazista non ha risparmiato nemmeno un angolo del nostro Paese e della nostra regione. Anche i cittadini di Vado pagarono pesantemente – dichiara De Vincenzi – con le deportazioni di ebrei, partigiani e di giovani militari, che non volevano sottostare al comando dell’esercito tedesco, dando una lezione di civiltà e coraggio che non va dimenticata e, anzi, deve essere trasmessa alle nuove generazioni”. La manifestazione rientra fra le iniziative organizzate in occasione delle celebrazioni del “Giorno della memoria”.

Foto 2 di 2



Domani mattina il vicepresidente del Consiglio regionale parteciperà, a Albenga, alla commemorazione della battaglia di Nikolayewka e ai festeggiamenti per il centesimo anniversario della fondazione del Gruppo Alpini della cittadina ingauna.