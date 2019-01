Gatto soccorso a Varazze dai veterinari della Asl 2

Varazze. Un bel gatto bianco e nero, in pessimo stato di salute dovuto forse alla caduta da un terrazzo o ad un investimento, è stato soccorso in via Fossello a Varazze dal Servizio Veterinario Asl2 e consegnato alle cure dei volontari della Protezione Animali savonese.

Dopo accurati controlli veterinari ed analisi è ora sottoposto alle prescritte terapie presso la sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona.

“Sembra un gatto di casa – fanno sapere i volontari – e l’eventuale proprietario che lo avesse perduto lo potrà vedere e riavere, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735”.