Garlenda, il Fiat 500 Club Italia nuovamente protagonista ad “Automotoretrò” a Torino

Garlenda. Anche quest’anno il Fiat 500 Club Italia – il più grande sodalizio dedicato alla storica bicilindrica – sarà presente ad Automotoretrò, il salone del motorismo storico in programma al Lingotto di Torino dal 31 gennaio al 3 febbraio.

Si conferma così il grande impegno del Club nell’ambito delle fiere di settore, per creare ulteriori occasioni di incontro con gli appassionati della piccola grande auto, proporre i propri servizi a chi ancora non è socio e offrire a tutti i curiosi uno spaccato del “mondo cinquecentistico”.

Lo stand esporrà tre vetture di pregio: una Fiat 500 Sport del 1960 di proprietà di Giorgio Rota, una 500 Vignale Gamine del 1970 di Sergio Fasero e una Autobianchi Bianchina Giardiniera 120 del 1978 di Giuseppe Di Pasquale.

Nel 2019 il Fiat 500 Club Italia festeggia il proprio 35esimo compleanno: fu infatti fondato nel 1984 a Garlenda, dove tuttora ha sede e dove si trova anche il Museo Multimediale della 500 “Dante Giacosa”. Sin dai suoi primi passi il sodalizio ha ritenuto che la comunicazione fosse fondamentale per svolgere al meglio le proprie attività, perciò già nel 1989 fondò la propria rivista sociale, “4PiccoleRuote”, un bimestrale che oggi ha 68 pagine a colori (con edizioni speciali da 84) e una tiratura di circa 150.000 copie all’anno. Un bel traguardo per quello che viene ancora affettuosamente chiamato “il giornalino”, ma che in questi trent’anni è diventato un magazine ricco di rubriche, foto, resoconti degli eventi del Club, consigli tecnici e testimonianze dei soci.

Le due ricorrenze – 30esimo anniversario della rivista e 35esimo del Club – caratterizzeranno l’allestimento dello stand e saranno celebrate con un aperitivo nelle giornate di sabato e domenica. Presso lo stand sarà come di consueto possibile iscriversi al sodalizio o rinnovare la tessera per l’anno in corso, ricevere tutte le informazioni per le pratiche ASI, la manutenzione e la cura della vettura, i servizi (compresi quelli assicurativi, grazie alla convenzione con Allianz) e gli eventi in programma; infine, ampia scelta di gadget ed abbigliamento per chi desidera essere sempre e comunque “griffato” 500 Club Italia.