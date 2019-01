“Game Of Kings”, caccia a nuovi volti: due incontri per ultimare il cast che prenderà parte ai nuovi episodi 

Savona. Ultimi due appuntamenti per ultimare il cast che prenderà parte ai nuovi episodi di Game of Kings, ovvero le puntate che concluderanno la serie. Cinque nuovi episodi mozzafiato, pronti per essere girati a Genova e in Liguria. La produzione (D&E Animation) sta lavorando da mesi a questi set che impegneranno gli attori da marzo a giugno compresi.

La serie fantasy medievale tutta Ligure, dopo aver superato le aspettative con i primi quattro episodi girati nel 2018, è pronta ad alzare il livello e a lasciare gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo ciak.

Tra i responsabili della selezione del cast, Luca Cevasco, noto insegnante di recitazione, doppiatore, speaker radiofonico oltre che il potente Re Aaron Tauber della serie, che ha spiegato: “Manca ancora qualcosa, stiamo cercando ancora figuranti speciali con battute tra cui guerrieri, servitrici del principe e una meretrice per la locanda per un ruolo di grande visibilità. Ci saranno battaglie importanti che richiederanno molti uomini, grazie ai primi cast di dicembre abbiamo stilato una lista di volti interessanti che saranno richiamati, ma non bastano. Vogliamo stupire facendo grandi cose. Le comparse sono importanti, fondamentali, per cui c’è molta attenzione anche per questo tipo di ruolo sui set”.

Nonostante il progetto sia un’autoproduzione locale, ha tutte le carte in regola per migliorare un prodotto partito in modo molto positivo e che sta dimostrando, mese dopo mese, di avere a supporto una squadra organizzativa molto attenta su tutti i punti di vista. Il 16 gennaio l’appuntamento è per i candidati di sesso maschile, il 23 per le donne.

Per candidarsi si può inviare un email a info.deanimation@gmail.com oppure inviare un messaggio whats’app al numero 388.1209923 indicando nome cognome e allegando una foto. Dopo di che basterà presentarsi nella data prestabilita, alle 20, in vico delle Carabaghe nella sede del Mangano, Genova zona porta soprana. I colloqui saranno singoli e uno ad uno saranno visti tutti i candidati da parte dei responsabili dei casting, una squadra di persone di esperienza, tra i quali anche Rosa-Angela Rivituso e Maurizio Bonanno. Il team sarà completato dal regista Gioele Fazzeri e dall’autore Dario Rigliaco, inventore della trama e dei personaggi della serie.

Inoltre, è in corso la ricerca per una truccatrice per i set, ultimo ruolo da coprire per il dietro le quinte. Per questo ruolo è prevista una retribuzione economica, per proporsi, basta inviare un messaggio whats’app al numero 388.1209923, allegando alcune foto: il colloquio si terrà il 16 gennaio alle 19.30, stessa sede. Le truccatrici che saranno scelte, potranno esibirsi in una “prova pratica” finale durante l’ultima serata di casting del 23 gennaio.

“Insomma, – hanno fatto sapere ancora dalla produzione, – gennaio 2019 sarà il mese di svolta per completare una squadra di successo che porterà Game of Kings ancora una volta, si spera, sulle pagine dei giornali locali”.