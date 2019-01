Furto in corsia a Pietra: in carcere il 48enne che ha derubato due pazienti

Pietra Ligure. E’ stato processato per direttissima questa mattina Giuseppe Raschillà, il quarantottenne arrestato dai carabinieri della Stazione di Pietra Ligure con l’accusa di aver messo a segno due furti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona a danno di altrettanti pazienti.

Come richiesto dal pm, il giudice ha disposto per l’imputato (un volto già noto alle forze dell’ordine) la detenzione in carcere. Vista la richiesta di termini a difesa del legale di Raschillà, il processo è stato rinviato e proseguirà nelle prossime settimane.

L’arresto dell’uomo ha preso le mosse da un’indagine lampo dei carabinieri che sono intervenuti all’ospedale Santa Corona dopo che erano stati segnalati i furti a danno di due degenti. Gli uomini dell’Arma hanno sospettato subito di un altro paziente, Raschillà appunto, ma da un primo controllo sembravano non essere emerse prove a suo carico: addosso non aveva infatti la refurtiva. Il fiuto dei militari però li ha convinti ad approfondire gli accertamenti: gli investigatori hanno fatto finta di andare via e, in realtà, sono rimasti a controllare il quarantottenne. Una mossa che si è rivelata corretta visto che, poco dopo, hanno sorpreso Raschillà a rovistare in un bidone dell’immondizia dove aveva nascosto il cellulare rubato ad un marocchino di 35 anni.

A quel punto i carabinieri hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato per furto aggravato continuato. Nei successivi accertamenti sono stati recuperati anche i monili in oro ed i contanti rubati ad una paziente 56enne di origine albanese.