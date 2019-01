Albisola Superiore. Un’esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8.30 ad Albisola Superiore, in via degli Ulivi. A causarla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata una fuga di gas in cucina.

Nell’esplosione è rimasto ferito un uomo di 96 anni, V.E., che in quel momento era da solo all’interno dell’abitazione.

Sul posto sono subito intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Albisola, oltre a vigili del fuoco (con la squadra 81 di Varazze e la 11 di Savona), carabinieri e polizia municipale.

Il ferito è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per alcune ustioni alle mani.