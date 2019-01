Fratelli d’Italia, nominati i vice del commissario straordinario Massimiliano Iacobucci

Provincia. Il coordinamento regionale ligure di Fratelli d’Italia ha nominato i tre vice che affiancheranno il commissario straordinario Massimiliano Iacobucci nella riorganizzazione del partito.

Si tratta di Enrica Tixi, Alberto Viola e Claudio Cavallo, già dirigenti di Fratelli d’Italia “di comprovata capacità e impegno quali vice portavoce provinciali di Savona con piena rappresentanza del partito”.

“Con la nomina di Cavallo di Stellanello, Viola di Savona e Tixi di Varazze – dice Iacobucci – abbiamo ridato voce al territorio affinchè il nuovo direttivo provinciale che sarà varato tra qualche settimana possa essere espressione del territorio e di chi ha a cuore il nostro movimento in provincia di Savona”.

I tre portavoce nominati oggi sono persone qualificate , rappresentative e capaci che sapranno nella prima fase suggerire una struttura nuova a Fratelli d’Italia, candidati per le elezioni amministrative e, perché no, magari anche per le elezioni europee e un domani autonomamente gestire il partito e le sue battaglie locali. A loro va il ringraziamento mio e del partito per la disponibilità e l’augurio di buon lavoro”.