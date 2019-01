Footgolf in spiaggia ad Alassio, i Lego ad Albenga e la parata in maschera a Vado: la Befana porta tanti eventi in provincia

Provincia. “Viva, viva la Befana!”. Conosciamo tutti la classica filastrocca sulla vecchina più famosa al mondo. E c’è davvero da festeggiare per l’arrivo di questo giorno a lei dedicato e pieno di eventi, tutti rigorosamente da non perdere, in moltissime delle località savonesi di mare e d’entroterra.

Proprio dal mare vogliamo cominciare (che rima, eh?): ad Alassio, infatti, la Befana non sarà una ma dodici, come le buche e i giocatori del goliardico “Footgolf in spiaggia”. Dodici vip dello sport, dello spettacolo e del giornalismo si sfideranno per una buona causa: la ricerca per la lotta al cancro. Albenga si darà invece all'”edilizia”: la calza della Befana porterà nella città ingauna un’esposizione di ingegnose costruzioni realizzate con i mattoncini più famosi e amati da tutte le generazioni di bambini (e non solo!): i Lego.

La nonnina si “moltiplicherà” anche a Vado Ligure, ma non per dodici come ad Alassio: saranno tantissime di più, infatti, le Befane e altrettanti i Befani uomini che invaderanno la cittadina e marceranno in parata e con le loro maschere lungo l’intera passeggiata a mare.

“La Befana vien di notte…”… ma gli eventi vengono di giorno! Allora non perdetevi gli appuntamenti in programma questa domenica da mattina a sera e pubblicati, come di consueto, anche nella vostra agenda preferita IVG Eventi.

Alassio. Nell’ambito del programma “Alassio Christmas Town” e in occasione della tradizionale “Befana del Subacqueo” anche quest’anno si svolgerà il “Footgolf in spiaggia – 12 buche x 12 befane”. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione goliardico sportiva sarà come di sempre a scopo benefico a favore dell’AIRC.

L’evento vedrà la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport italiano, di personaggi della televisione e del giornalismo, che si sfideranno sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e dovranno con un calcio dirigere verso la buca il pallone con meno tocchi possibili… da qui il “Footgolf in spiaggia”.

Un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) che saranno presenziate da originali e variopinte befane interpretate da personaggi locali in costume da bagno stile anni ’50.

Saranno presenti per la sfida FootGolf e hanno già confermato la loro presenza gli ex campioni di calcio Evaristo Beccalossi, Sebastiano Nela, Nazzareno Canuti, Alessandro Scanziani, Claudio Sala, Paolo Monelli, Fabio Rossitto, Marco Osio, Luigi Gualco, Claudio Onofri, Marco Lanna, Luca Mezzano, Amedeo Di Latte, l’outsider ciclista Claudio Chiappucci vincitore dell’edizione 2018, il campione del mondo di kickboxing al “War Hyères Fight” (categoria 78kg) l’alassino Stefano Fanelli.

E ancora il giornalista sportivo Rai Paolo Paganini, Roberto La Florio (procuratore calcistico), il comico Baz, il mitico “Baffo Roberto da Crema”, Vittorio De Scalzi (la storia dei New Trolls), Moreno (cantante rap), gli inviati di Striscia la Notizia Luca Galtieri e Moreno Morello e tanti Campioni Italiani di FootGolf (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf).

Presentano Gianni Vasino, mitico commentatore Rai di 90° minuto, e Marco Dottore. Calcio d’inizio alle 11, prima buca Bagni Molo/Molo Bestoso. Lungo il campo gara (più di 300 metri) saranno allestite postazioni A.I.R.C. con prodotti vari forniti dalle aziende e da varie strutture in qualità di fornitori ufficiali per la raccolta fondi per la ricerca.

La manifestazione è ideata ed organizzata dalla Eccoci Eventi in collaborazione con il Comune – Assessorato allo Sport e le associazioni di categoria (Bagni Marini, Albergatori, Consorzio Alassio un mare di Shopping).

Albenga. Sabato 5 e domenica 6 gennaio torna Albenga Brick, il primo festival espositivo di opere Lego organizzato nella provincia di Savona. Anche la seconda edizione si svolgerà a Palazzo Scotto Niccolari, nel centro storico della città ingauna, una splendida cornice in cui sarà presente una dozzina di espositori provenienti da tutto il Nord Italia, i quali esibiranno al pubblico le loro opere originali realizzate con i mattoncini più famosi e amati del mondo.

All’interno della sala espositiva verranno allestiti inoltre un piccolo mercatino e un’area gioco in cui bambini e adulti potranno divertirsi a giocare e costruire l’uno accanto all’altro, trascorrendo così in allegria ed amicizia il giorno della Befana.

Promotore dell’organizzazione sarà nuovamente l’AVIS, ente a cui verranno devolute tutte le offerte all’ingresso a favore della Fondazione Telethon Italia. Gli orari di apertura al pubblico saranno sabato 5 gennaio dalle ore 14 alle ore 20 e domenica 6 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

Albisola Superiore. Domenica 6 gennaio, presso la Chiesa di San Pietro, alle ore 17:45, appuntamento con “Millenium Essemble” – Concerto di Silvia Schiaffino (flauto), Federico Briasco (chitarra), Renato Procopio (chitarra): al tradizionale programma di brani di epoche differenti, dal Medioevo fino ai nostri giorni. Si aggiungerà un’antologia di brani natalizi dal mondo.

Finale Ligure. Le festività natalizie si chiuderanno a Finale Ligure con il tradizionale cimento invernale in programma domenica 6 gennaio, presso la Spiaggia dei Neri, alle ore 11:00, sul lungomare di Finalmarina. Quello finalese, giunto alla sua 21° edizione, chiuderà la serie di cimenti che hanno caratterizzato le vacanze natalizie nelle località del ponente savonese.

Laigueglia. Domenica 6 gennaio si festeggia l’arrivo dei Re Magi, che partiranno da Capo Mele alle 10:00 per poi percorrere un tratto di spiaggia sino al molo cittadino e giungere alle 11 in san Matteo per la Messa solenne dell’Epifania.

Noli. Sport protagonista con la “Swim&Run” in programma domenica 6 gennaio con ritrovo alle ore 9:30 presso lo stabilimento balneare “Vittoria”: partenza alle ore 12 e 30. Una winter challenge tra il golfo e il borgo nolese: al termine della gara, come da tradizione, polentata per tutti gli atleti patecipanti.

Savona. Evento musicale organizzato da Pro Musica Antiqua e in collaborazione con la confraternità di Sant’Agostino e Santa Monica. Domenica 6 gennaio, alle ore 17:00, andrà in scena ‘Antiche Musiche Natalizie’ presso la Chiesa di Santa Lucia a Savona. E con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli e il contributo della Fondazione A. De Mari; Associazione Carla e Walter Ferrato. Il concerto fa parte della rassegna: “Musica, Arte e Storia negli Oratori Savonesi”.

All’insegna del “siamo tutti bambini” sindaco, assessori e consiglieri del comune di Savona la mattina dell’Epifania saranno in piazza Sisto IV per donare dolci a tutti i bimbi e, successivamente, si recheranno all’istituto Bagnasco per portare doni ai nonni. Sempre dalle 10.30 alle 12.30 il trenino di Carmella offrirà un tour lungo le vie della città.

Vado Ligure. Dai bambini più piccoli ai più anziani, siamo tutti invitati a mascherarci da Befane e Befani e venire domenica 6 gennaio a Vado Ligure per la simpatica camminata in maschera lungo la passeggiata a mare.

Il ritrovo è alle ore 14:30 ai giardini “Cristoforo Colombo”. La parata avrà inizio alle ore 15 con tantissime animazioni, trampolieri, giocolieri in maschera e musica al seguito. Alle 16:30 circa tutti in tecnostruttura per il ristoro e il brindisi! Saranno premiati la Befana e il Befano più anziani, il Befanino e la Befanina più giovane e il gruppo più numeroso. L’adesione è gratuita al numero 3476084924 o sulla pagina Facebook “Befane e Befani in passeggiata”.