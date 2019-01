Finalpia, riaprono via Drione e via Santuario. L’assessore Guzzi: “Stiamo completando il restyling della zona”

Finale Ligure. “La prossima settimana riaprono via Drione e via Santuario a Finalpia. E lunedì riprenderanno i lavori di riqualificazione di Via Molinetti dopo la pausa natalizia”. Lo annuncia l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Finale Ligure Andrea Guzzi.

“E con la ripresa dei lavori avremo anche la riapertura delle vie di accesso al Rione e ridaremo respiro alla viabilità del quartiere. I tempi di chiusura son stati dettati dall’impresa esecutrice che prudenzialmente ha voluto lasciare la nuova pavimentazione lontano dai passaggi dei mezzi onde evitare danneggiamenti alla posa delle pietre” precisa l’assessore finalese.

“Ora via Drione sarà riaperta seppur in stato di area ancora semi-cantierata, in attesa della conclusione della restante parte del lotto. Ogni azione messa in atto è ragionata per limitare i disagi per residenti e commercianti: comprendiamo i disagi per i lavori, ma presto riavranno il loro quartiere con una nuova veste e potremmo insieme pensare ad una vera rinascita per il rione” conclude Guzzi.