Finale, scontro aperto tra Lega e sindaco. Frascherelli: “Con noi investimenti e opere pubbliche, loro il nulla”

Finale Ligure. “Assist importanti che evidenziano la totale mancanza di capacità amministrativa da parte di chi attacca gratuitamente. I contributi decisi da questa amministrazione a favore della Provincia superano i 400 mila euro (frana strada Manie anno 2014/2015 e rotonda Sp 490 in attesa di cantierizzazione ), senza considerare le collaborazioni con la polizia municipale per la segnaletica orizzontale su strade provinciali”. Così il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli torna sulla polemica di questi giorni in tema di manutenzione e cura delle strade e interventi pubblici per la città finalese.

“In questi 5 anni gli investimenti su opere pubbliche son stati importanti e costanti, ed in questo 2019 saranno avviati numerosi altri cantieri, che evidentemente la malizia di chi scrive non vuole vedere. Ma i finalesi hanno di certo la capacità di comprenderlo e di non farsi abbindolare da chi conosce poco il territorio ed i suoi problemi”.

E ancora: “Potrei anche replicare alle sciocchezze su punteruolo: l’ufficio aree Verdi di Finale è tra i più stimati ed attivi della Regione e gli investimenti su rigenerazione del verde, prevenzione e ripiantumazioni son stati ingenti (il doppio del mandato precedente) come già detto più volte negli ultimi mesi. Dopo 30 anni di promesse qualcuno ha finalmente investito su Pia ed ora c’è chi ha il coraggio di discutere su tale riqualificazione. Avendo già governato in passato non mi pare abbiano speso un euro sul Rione”.

Sulle opere pubbliche: “Il cantiere su via Fiume inizierà a giorni, dopo un anno tra progettazione, autorizzazioni (ricordiamo a questi signori che in Italia occorrono nulla osta da parte di enti sovraordinati) e bandi di appalto. Ho letto altre sciocchezze su tecnicismi di bilancio ma non vale la pena che replichi su questo. Avanti con il rilancio di Finale , il percorso è ancora da portare avanti, e lo faremo” conclude Frascherelli, con lo sguardo rivolto alla corsa elettorale per tentare un secondo mandato da sindaco.