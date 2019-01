Finale Ligure, tentata rapina nella tabaccheria di via Drione

Finale Ligure. Indagini in corso a Finalpia per un tentativo di rapina avvenuto questa mattina nella tabaccheria Velizzone di via Drione.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe entrato all’interno del negozio chiedendo un pacchetto di sigarette ma, al momento di pagarle, avrebbe minacciato la donna dietro il bancone con un oggetto tagliente (la cui natura non è ancora chiara). Poi avrebbe tentato inutilmente di darsi alla fuga.

A fermarlo sono stati gli stessi titolari, che sono riusciti a trattenerlo fino all’arrivo dei carabinieri.