Finale Ligure, stretta sulla sicurezza stradale: controlli della polizia municipale

Finale Ligure. Stretta sulla sicurezza stradale a Finale Ligure con il via a controlli mirati da parte della polizia municipale che potenzierà i servizi sulle strade finalesi. L’obiettivo è quello di contrastare particolarmente i comportamenti che costituiscono la principale causa di incidenti con conseguenze per le persone.

Il comando finalese ha individuato quali comportamenti particolarmente “a rischio” l’utilizzo da parte dei conducenti di terminali elettronici (smartphone, tablet, etc), il non corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza e seggiolini per bambini), l’inosservanza dei limiti di velocità e guida sotto l’effetto di alcolici e stupefacenti.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla verifica sulle coperture assicurative e revisione periodica dei veicoli. Il nucleo di polizia stradale ha ricevuto le linea guida per operare e i primi verbali sono già stati notificati ai trasgressori. La polizia municipale di Finale, oltre al prezioso lavoro degli agenti su strada, si avvale di strumentazione tecnologica d’avanguardia per l’accertamento delle infrazioni; ultimo in ordine messa in servizio l’autovelox fisso posizionato sul rettilineo di Varigotti, ma anche misuratori di velocità mobili, sistemi autoscan per il controllo di assicurazioni e revisioni dei veicoli utilizzabili anche attraverso i portali di videosorveglianza cittadina, sistema automatico di controllo per le infrazioni semaforiche, sistemi di controllo automatici per accessi non autorizzati in zone a traffico limitato.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, si inserisce nella campagna di sensibilizzazione e innalzamento dei controlli promossa dalla prefettura, con l’obiettivo di invertire l’indice statistico sugli incidenti stradali.