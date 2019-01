Finale Ligure piange la scomparsa dell’avvocato Sergio Boragni: si è spento all’ospedale San Paolo

Finale Ligure. Lutto nel mondo forense savonese per la scomparsa del noto avvocato Sergio Boragni, finalese, che si è spento oggi all’ospedale San Paolo di Savona dove si trovava ricoverato.

Da tempo il legale stava combattendo contro la malattia: aveva 62 anni.

Sergio Boragni divideva da 20 anni lo studio legale di Finale Ligure con l’attuale sindaco Ugo Frascherelli, che lo ricorda così: “Avvocato preparato e stimato per le sue capacità professionali, mi ha insegnato molto…” ricorda il primo cittadino finalese.

“Sergio era molto conosciuto in tutta la provincia per la sua professione, una persona generosa e sempre pronta ad aiutare, amava il suo lavoro: mancherà non solo allo studio legale ma a tutta la comunità finalese”.

“Personalmente e a nome dell’amministrazione comunale non posso che rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia, alla quale sono vicino in questo momento di dolore” conclude Frascherelli.