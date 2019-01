Finale Ligure, Lega: “Per le provinciali non voteremo mai per Sara Badano”

Finale Ligure. Non mancano i mal di pancia e i malumori all’interno del centro destra finalese per l’arrivo a sorpresa dell’ex esponente del Pd Sara Badano.

Il presidente del Consiglio comunale, infatti, dopo essere uscita dalla maggioranza che sostiene il sindaco Frascherelli e aver formalizzato l’abbandono dal partito Democratico finalese, è entrata in una lista di centro destra per le prossime elezioni provinciali, spalleggiata dall’esponente forzista Nicola Viassolo, con l’obiettivo, fino ad ora celato, di lanciarla per il voto alle amministrative.

Naturalmente il “cambio” operato dal presidente del Consiglio comunale ha in parte rimescolato le carte ed alcuni equilibri, così la Lega Nord, la sezione finalese, a ribadire il pieno appoggio ai loro candidati in vista del rinnovo dell’assemblea di Palazzo Nervi, per la quale non sono mancate in questi giorni le polemiche politiche: “La sezione della Lega di Finale Ligure chiarisce che appoggerà l’espressione del proprio partito nella lista di centro destra alle imminenti elezioni provinciali” si legge in una nota.

“La Lega è un partito strutturato e la sezione di Finale è in piena sintonia con il segretario provinciale Roberto Sasso del Verme sia nelle scelte politiche (lista di centro destra senza accordo col Pd) sia nell’ espressione dei propri candidati Bonasera e Ghiso nel ponente savonese: il nostro sostegno sarà per loro” conclude la sezione finalese.

Un chiaro messaggio anche in vista delle prossime elezioni comunali a Finale Ligure? Per ora il centro destra ha solo ribadito la sua unità, con un candidato sindaco in pectore quale Massimo Gualberti ancora alla finestra.