Finale Ligure. Diversi traumi, costole rotte e il rischio di essere travolto da un’altra auto in transito. E’ successo sabato scorso, intorno alle 15 e 30, in un tratto di marciapiede di via Torino a Finale Ligure, con un uomo di 47 anni rimasto ferito dopo una brutta caduta.

Secondo quanto appreso, l’uomo stava camminando normalmente quanto ad un certo punto è inciampato nell’avallamento del marcipiede che si era creato a seguito di una bica, finendo poi sulla careggiata: solo per un caso non stava transitando alcun veicolo sulla via finalese.

Foto 2 di 2



Immediati sono scattati i soccorsi nei confronti dell’uomo, con l’arrivo sul posto di ambulanza e 118: dopo le prime cure il 47enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per lui, secondo gli accertamenti medici, una prognosi di 20 giorni a seguito dei traumi riportati nella caduta, che poteva avere conseguenze ben più gravi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale, che ha svolto i rilievi e gli accertamenti sulla caduta. Sicuramente un episodio che ha alimentato le polemiche politiche a Finale Ligure sulla manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini, con un botta e risposta delle ultime ore tra la sezione finalese della Lega Nord e il sindaco Ugo Frascherelli: sicuramente uno dei temi della campagna elettorale.