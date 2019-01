Vado Ligure. Vado e Finale inaugurano il nuovo manto in sintetico del “Ferruccio Chittolina” pareggiando 0-0. Il Finale, quinto in classifica, a quattro punti dalla vetta, sta dimostrando di essere in forma, pronto a lanciare la volata di gruppo verso il traguardo della Serie D.

“E’ stato un pareggio giusto, anche se, rispetto agli avversari, abbiamo creato alcune occasioni da goal – afferma il grande ex, Jacopo Ghigliazza – è stata una partita affrontata a viso aperto da entrambe le squadre. Non era facile giocare con una squadra forte come il Vado, a casa loro, abbiamo giocato al massimo, cercando di vincere… alla fine è uscito un pareggio, merito della forza delle due difese, oggi impenetrabili. Usciamo dal “Chittolina” con la consapevolezza di essere competitivi ai massimi livelli”.