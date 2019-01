Finale inizia a prepararsi per il Trophy of Nations

A sei anni dall’ultima edizione transfrontaliera tra Sauze d’Oulx e Valloire, torna in Italia sotto la regia di EWS l’atteso Trophy of Nations, la competizione di enduro in mtb dedicata ai Team più famosa al mondo. Il 28 e 29 settembre 2019 è la data da segnare sul calendario per questo imperdibile appuntamento che si svolgerà a Finale Ligure, ancora una volta glorioso scenario di una nuova importante pagina della storia della mountain bike.

Il 2018 conclude un ciclo che ha visto il finalese protagonista nelle ultime sei stagioni consecutive con la finale Enduro World Series e immediatamente il 2019 apre un nuovo percorso, sempre con organizzazione Finale Outdoor Resort, ancora più partecipato e sentito, lo scontro tra le migliori Squadre Nazionali alla caccia della prima maglia iridata UCI per Team.

Il Trophy of Nations, infatti, è una gara basata sullo spirito e la strategia di squadra, ciascuna composta da tre rider, e rappresenta l’unico evento in cui rider competono insieme per il titolo nelle tre categorie di Team ammesse: Nazioni, Industry ed Amatori. Sarà però solo alla squadra Nazionale vincente (Categorie: Men, Women, U21 Men e U21 Women) a cui l’UCI (Union Cycliste Internationale) assegnerà per la prima volta nella storia la UCI Rainbow Jersey.

La gara però, in pieno spirito enduro, è aperta a tutti e a partire dal 28 gennaio chiunque volesse creare una squadra insieme ai propri amici – ogni team dovrà essere formato da tre rider – potrà registrarsi alla competizione come Team Amatori (età minima 17 anni). Le categorie ammesse per i Team Amatori sono Uomini, Donne e Misti (due donne ed un uomo oppure due uomini ed una donna).

Alla partenza, quando ad ogni squadra verrà dato un intervallo di tempo entro il quale avviarsi sul tracciato di gara, sarà la tattica scelta a determinare l’ordine di ogni componente al via. Un’ulteriore finestra temporale separerà la partenza del Team seguente. Fattore importante per i rider che ambiscono alla selezione per i team nazionali visto che l’evento consentirà loro di incrementare il ranking personale.