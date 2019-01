Finale Ligure. “Il Complesso Monumentale di Santa Caterina, nelle suggestive sale dell’Oratorio dè Disciplinanti, apre le porte a un maestro indiscusso dell’astrazione italiana, Bruno Munari”. Lo ha annunciato questa mattina il Comune di Finale Ligure nel corso di una conferenza stampa. La mostra personale dedicata al poliedrico artista milanese, attivo sulla scena nazionale e internazionale per settant’anni, si inaugurerà sabato 19 gennaio alle ore 18 nella sede di piazza Santa Caterina a Finalborgo: sarà visitabile dal martedì alla domenica dalla 16 alle 19, a ingresso libero.

La mostra, curata da Riccardo Zelatore, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e in collaborazione con Casaperlarte fondazione paolo minoli e l’associazione culturale Traumfabrik, sarà visitabile fino al 9 marzo, e offrirà al pubblico una campionatura dei principali periodi dell’attività di Munari.

Per l’occasione, Riccardo Zelatore ha selezionato un nucleo importante di lavori di Bruno Munari provenienti soprattutto da collezioni private che evidenziano il particolarissimo metodo progettuale, vero denominatore comune della sua multiforme attività. L’esposizione sottolinea alcuni aspetti peculiari dell’opera di Munari, tra cui il rapporto con il mondo della didattica e la sua collaborazione praticamente ininterrotta con molte delle riviste italiane dedicate al progetto, alla comunicazione e all’arte. Il percorso espositivo, mette in relazione settori disciplinari diversi, che per Munari rappresentano fasi distinte di un’unica attività progettuale. La mostra è accompagnata da un catalogo a colori con testi di Riccardo Zelatore.

La programmazione di mostre temporanee per il 2019 prevede nell’oratorio eventi espositivi temporanei nell’ambito delle arti visive moderne e contemporanee. “La vitalità e lo sviluppo di un contenitore culturale – spiega il curatore Zelatore – e la sua incidenza culturale e turistica sul territorio di riferimento sono strettamente legati alla possibilità di organizzare eventi, in particolare mostre temporanee, capaci di stimolare e rinnovare periodicamente l’interesse dei potenziali visitatori e sollecitare flussi di nuovi utenti. Necessario presupposto per assolvere a questa essenziale funzione è la disponibilità di locali appositamente attrezzati per ospitare mostre temporanee. Sotto questo punto di vista il complesso dell’Oratorio Dè Disciplinanti può vantare una situazione adeguata: grazie a recenti lavori di restauro e alla realizzazione di un progetto di allestimento duttile e flessibile, i vasti e luminosi spazi dei tre piani sono attrezzati per accogliere esposizioni temporanee di eccellenza”.

“La prospettiva è la proposizione di un programma annuale coordinato ed esclusivo per quattro/cinque eventi espositivi di qualità per creare un ponte tra il territorio ligure, storicamente pregno di contenuti artistici e il panorama nazionale e internazionale, accogliendo diverse discipline espressive che potranno variare dalla scultura alla pittura, dalla fotografia alla ceramica” conclude. Dopo la mostra dedicata a Munari l’oratorio ne ospiterà altre tre: una bi-personale di Bart Herreman e Marcello Campora, una dedicata a d Attilio Antipo e una collettiva intitolata “Segno, linea e spazio” con opere di Sol Lewitt, Piero Dorazio, Paolo Minoli, Paolo Iacchetti e Lorenzo Taini.