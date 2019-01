Finale 2019, Pier Paolo Cervone sarà candidato sindaco di una lista civica

Finale Ligure. Un altro aspirante sindaco esce allo scoperto, a Finale Ligure, dove si annuncia una dura battaglia in vista delle prossime elezioni comunali: Pier Paolo Cervone, giornalista de La Stampa e già primo cittadino finalese in passato, ci riprova ancora e dopo alcuni incontri e riunioni preparatorie annuncia la sua discesa in campo per il voto alle amministrative finalesi.

Indiscrezioni e rumors nei giorni scorsi avevano fatto pensare ad una possibile convergenza di Cervone verso altre liste, invece l’ex sindaco punterà tutto su una sua lista civica: massimo riserbo ancora sui nomi della squadra che lo sosterranno nella corsa alla carica di primo cittadino (in fase di definizione), mentre sul programma amministrativo si è già al lavoro.

Pier Paolo Cervone è stato sindaco di Finale dal 1995 al 2004 e ha scritto numerosi libri e saggi sulla Prima e Seconda guerra mondiale: scrittore e storico, il giornalista ha radunato negli ultimi giorni i suoi fedelissimi e presenterà la sua candidatura a sindaco il prossimo 25 gennaio.

Successivamente, stando a quanto trapelato questa mattina, presenterà i nomi della lista e il programma amministrativo che presenterà agli elettori finalesi.

La mossa di Cervone di uscire allo scoperto avrà sicuramente conseguenze sulle attuali manovre elettorali, in attesa che vengano ufficializzate e presentate le liste e la rosa dei candidai sindaci: tra fine gennaio e i primi di febbraio lo scacchiere politico potrebbe già avere una sua fisionomia, con il lancio di una campagna elettorale che a Finale si annuncia senza esclusione di colpi, considerando il numero dei competitors sulla scena.