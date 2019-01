Fiaccolata in memoria di Giulio Regeni in oltre 100 piazze italiane: c’è anche Albenga

Albenga. Ci sarà anche Albenga tra le oltre 100 città italiane che hanno deciso di aderire alla fiaccolata in ricordo di Giulio Regeni, organizzata a livello nazionale da Amnesty International.

“Il 25 gennaio 2016, – hanno fatto sapere da Amnesty, – il nome di Giulio Regeni si aggiungeva a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata. Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, il nome del ricercatore italiano si aggiungeva al lungo elenco delle persone torturate a morte in Egitto”.

“Siamo qui ad organizzare il terzo, e speriamo ultimo, anniversario della scomparsa di Giulio in assenza della verità, ma allo stesso tempo siamo in attesa dei famosi ‘passi in avanti’ annunciati dal governo italiano in diverse occasioni. Per ora l’unica cosa che vediamo è la promozione del turismo in Egitto, il nostro paese amico, e l’intensificarsi di scambi commerciali e diplomatici”, hanno concluso

Per questo motivo, il prossimo venerdì 25 gennaio 2019, alle 19.41, in oltre 100 piazze italiane mille luci saranno pronte ad accendersi per ricordare la sparizione di Regeni. Ad Albenga il ritrovo è previsto alle 18,30, in piazza IV novembre, con raccolta firme sull’appello “verità per Giulio Regeni”; seguirà la fiaccolata nel centro storico fino al palazzo del Comune; alle 19,41, minuto di silenzio e lettura di una comunicazione dei genitori di Giulio.